KDY: 23. ledna 19.30

KDE: Divadlo Na Kovárně Poděbrady

ZA KOLIK: 380 Kč

Bylo by vše jednodušší, kdyby si všichni říkali pravdu, nebo by to byl konec civilizace? Platí stále, že lež má krátké nohy? Odpoví hra ve zpracování Městského divadla Mladá Boleslav. V režii Petera Chmely ztvární dva manželské páry Ivo Theimer, Lucie Matoušková, Lucie Končoková a Petr Prokeš. Představení je zároveň třetím abonentním.