KDY: 2. července, 21.00

KDE: Staré děkanství Nymburk

ZA KOLIK: 120 Kč

Není na čase to taky zkusit? Vydařené rande a oboustranná zamilovanost tomu nahrává, ale objeví se barmanův chaotický kamarád, který dodá ději jiný směr. Film v českém znění je do 12 let nevhodný. V úterý je na programu kultovní Pulp Fiction a 10. července mezinárodní jazzový večer.