V zahradách skanzenu zahrají Revizora pod širým nebem

Návštěvníci Polabského národopisného muzea se v sobotu večer stanou diváky divadla pod širým nebem. Městské divadlo Mladá Boleslav přiveze do zahrad skanzenu klasickou Gogolovu hru Revizor. Jak to vypadá, když má do malého města přijet vysoký státní úředník inkognito na kontrolu?

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jolana Boháčková

KDY: 5. září 20:00

KDE: Skanzen Přerov nad Labem

ZA KOLIK: 150 Kč Hra o uplácení, která měla premiéru v roce 1836, je aktuální dodnes. Tvůrci ji nazvali „Klasickou komedií o naší současnosti z dob carského Ruska“. V nadčasové hře v režii Štěpána Pácla má svou roli také živá hudba. Vstupenky za 150 korun nejsou místenky, v hledišti bude platit volný zasedací pořádek.

Autor: Olga Vendlová