KDY: do 25. září, pátek a sobotu od 15 do 19 hodin

KDE: Galerie G18, Jiřího náměstí, Poděbrady

ZA KOLIK: -

Umělci s rozdílnými přístupy i technikou vychází z kořenů graffiti, u některých členů tato zkušenost sahá již do osmdesátých let. Na tvorbu 3D objektů i ojedinělých modelínových pláten pro tuto výstavu spotřebovali 60 kilogramů modelíny. Otevřena je vždy v pátek a sobotu od 15 do 19 hodin.