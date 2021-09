Nevynechal ani vznik Osvobozeného divadla, boj proti fašismu, dramatický útěk před nacisty, působení ve Spojených státech, rozčarování po návratu do Československa i spolupráci s novým režimem.

Zámecký biograf promítá dokument s názvem Jan Werich: Když už člověk jednou je… , který měl premiéru v srpnu. Dokumentární film Miloslava Šmídmajera a Martina Slunečka přiblíží klíčové okamžiky umělcova života včetně málo známých faktů o jeho dramatickém útěku do Rakouska nebo o jeho druhé emigraci do USA.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.