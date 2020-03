Sen o lázních je nový film o Poděbradech. Podívejte se

Procházku lázeňským městem Poděbrady si mohou diváci vychutnat i z domova. A to nejen procházku současnou podobou, ale také do minulosti lázní. Umožní ji nový film s názvem Sen o lázních, který město poprvé představilo vloni na velkoplošné obrazovce na Jiřího náměstí na výročí 30 let od sametové revoluce.

Jitka Zelenková | Foto: DENÍK/repro

Na filmu podle scénáře a v režii Josefa Císařovského se podíleli také studenti místní Střední odborné školy Multimediálních studií. V osmnáctiminutovém snímku promlouvají známé osobnosti spjaté s Poděbrady, jako zpěvačka Jitka Zelenková. Film Sen o lázních najdou diváci na webu m.mesto-podebrady.cz nebo ZDE

Autor: Olga Vendlová