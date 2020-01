S divadélkem se děti vypraví za Zmrzlíkem až do vesmíru

Ilegumova divadelní společnost přiveze do poděbradského Kafíčka příběh o Zmrzlíkovi, který se tentokrát podívá do vesmíru. Sci-fi pohádka Zmrzlík ve vesmíru prozradí všem od 3 do 100 let, jak to dopadne s nanukem Zmrzlíkem, kterého unesli ve vesmírné lodi na ufounskou planetu.

Vedle kamenných a plynných planet existují i takové, které vypadají jako vesmírná cukrová vata | Foto: Ilustrace NASA/ESA/STScI

KDY: 12. ledna 15.00

KDE: Kafíčko Poděbrady

ZA KOLIK: - Tam ho čeká zlý vládce ufounů ve své děsivé laboratoři. Námět ve vlastní režii a výpravě sehraje Jakub Hojka spolu s Kristýnou Bubeníkovou.

Autor: Olga Vendlová