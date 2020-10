KDY: do 30. října, 9:00 – 17:00

KDE: Tréninková kavárna Strejda Burger Nymburk

ZA KOLIK: -

Výstava obrazů v Kavárně Strejda Burger na nymburské Palackého třídě je otevřena do konce měsíce od pondělí do pátku vždy od 9 do 17 hodin.