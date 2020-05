Pořad připomíná válku v Milovicích

Co se stalo, když přišli nacisté? Které obce vybydleli? Co dělali místní rodiny? Jak se zapojili strážníci? Druhou světovou válku a 75 let od jejího konce připomněl v pátek pořad věnovaný výročí na Snews, který je stále ke shlédnutí.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Kůs

„Slavnost, která byla k tomuto tématu naplánována na Hakenově stadionu, se nemohla konat a vy tak přijměte naše pozvání na společnou procházku dějinami města v kontextu druhé světové války, kterou Vás provede Jan Burda," zve Snews.

Autor: Olga Vendlová