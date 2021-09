Pátek v Pátku si užijí příznivci dobré muziky s dopravou zdarma

Na koncert Pátek v Pátku bude taxi svážet hosty od 17:30 do 18:30 hodin z Poděbrad do páteckého Hostince Na Návsi. Tři kapely zahrají na zahrádce hostince, v případě nepřízně počasí přesunou do sálu. Večer se ponese v rytmech poděbradských kapel Your Ways a Flat Fly a hradeckého Metanolu.

Flat Fly při natáčení nového klipu. | Foto: Flat Fly

KDY: 10. září, 19:00

KDE: Hostinec Na Návsi, Pátek u Poděbrad

ZA KOLIK: 150/190 Kč Reggae – ska kapela Flat Fly aktuálně pokřtila nový klip k písni Dopisům. Vstupné stojí v předprodeji 150 korun a na místě 190 korun. Hosté mohou využít i odvoz domů od 23:30 do 0:30 hodinami na čísle 603262654.