KDY: 5. prosince 16.00

KDE: Nymburk

ZA KOLIK: -

Mikuláš přijde také do Domu dětí a mládeže Nymburk a nadělovat bude v 16.30, 17.15 a 18.00 hodin. Malé děti do osmi let mohou zažít mikulášskou nadílku třeba se svými kamarády. Stačí, když se rodiče přihlásí na jeden z uvedených časů a přinesou podepsaný balíček.