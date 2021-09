Lyské kino navštíví Fantastická žena v divadelní hře

Jaký je seznam vlastností, které by měla mít ideální partnerka? Snad jej prozradí současná divadelní hra, komedie kanadského autora, jejíž děj je příběhem dvou kamarádů, kteří si nedali dobrý pozor na to, co si přejí. Proč se jim zčistajasna objeví fantastická žena v bytě?

Ze hry Fantastická žena. | Foto: Kino Lysá

KDY: 24. září, 20:00

KDE: Kino Lysá

ZA KOLIK: 390 Kč Může to souviset s tajuplnou seznamkou? To se diváci dozví od herců Patricie Pagáčové nebo Diana Šoltýsové, Ondřeje Volejníka či Václava Krátkého a Adriana Jastrabana v alernaci s Jarmilem Škvrnou. Vstupné na komedii v režii Martina Vokouna stojí 390 korun.