Lidé z vosku navštíví Nymburk

Olga Vendlová Olga Vendlová





Výstava Waxwork Lidé z vosku zavítá do sálu nymburské restaurace Záložna, kde bude k vidění do 16. května. Koho zajímá autentické ztvárnění lidských anomálií, může si prohlédnout věrné napodobeniny skutečně žijících lidé, kteří byli odlišní denně do 18 hodin.

Putovní výstava Waxwork – lidé z vosku v Děčíně. | Foto: Deník / Jitka Vepřovská

KDY: od 6. do 16. května, 10:00 - 18:00

KDE: Restaurace Záložna, Nymburk

ZA KOLIK: 80, 60, 40 Kč Vstupné je 80 korun, 60 korun pro důchodce a studenty a 40 korun pro děti.