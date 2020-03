Jako Albert Einstein se v Hálku představí Miroslav Táborský

Divadlo V Řeznické přiveze do Nymburka hru s názvem Relativita, v níž pojal roli geniálního matematika Miroslav Táborský jako režisér i herec po boku s Lucií Štěpánkovou a Kateřinou Táborskou. Pustil se do spekulace, co by se stalo, kdyby Alberta Einsteina navštívila jeho utajovaná dcera coby novinářka a snažila se dopátrat, proč ji otec opustil.

Einstein neměl lehký život. | Foto: web

KDY: 4. března 19.00

KDE: Hálkovo městské divadlo Nymburk

ZA KOLIK: 380 Kč Vědec se tím dostává do vnitřního souboje morálky a geniality. Setkání s dcerou je fiktivní, svět se o ni dozvěděl až po Einsteinově smrti.

Autor: Olga Vendlová