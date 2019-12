KDY: 7. prosince 14.30

KDE: Obecní kulturní místnost Mcely

ZA KOLIK: -

Divadélko zabaví a pobaví i naučí děti od dvou do deseti let. Co vypukne, když se Lucifer chopí role režiséra a čerti začnou hrát divadlo? Kromě čertů nebude chybět anděl a měl by přijít i Mikuláš, obdarovat hodné děti. Adresné balíčky bude možné předat při vstupu. Každé dítě navíc dostane malý dárek. Všichni příchozí budou mít možnost se na místě občerstvit.