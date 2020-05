KDY: 7. května 17.00

KDE: Kino Lysá Snews

ZA KOLIK: -

„Mao Ce Funk, Chairman of the Utřifous Party, je mladá party-funková formace s kořeny až na Dálném Východě. Spojení lyského jazzového Utřifous Tria s patriotem z Ostré Tomem Huafim a kazašskou Ruskou Viki Mišenko za mikrofonem po roce opět předvede set populárních písní, který nenechá v klidu žádného posluchače. Přesah hudby do politologických témat nečekejte, raději se znovu připravte na nářez známých melodií,“ představila se kapela.