GALERIE UZAVŘENA - Galerie Ludvíka Kuby na kolonádě otevřela grafických děl Jiřího Suchého s názvem Kresleno na kámen. Výstavu uvedl herec Divadla Semafor, zpěvák Jiří Štědroň.

Jiří Suchý | Foto: Milan Čejka

KDY: do 29. března

KDE: Galerie Ludvíka Kuby Poděbrady

ZA KOLIK: 40 Kč

Studenti, Senioři nad 65 let 20 Kč

Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P, Děti do 15 let Zdarma