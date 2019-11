KDY: 5. listopadu 14.00

KDE: Obecní dům

ZA KOLIK: 40 Kč

Do víru tance a zábavy zítra vtáhne Čas na čaj v Obecním domě

První úterý v měsíci opět přinese Čas na čaj. Setkání lidí v dobré náladě, kterou povzbudí hudba tentokrát skupiny Josef Šrám – Color Club. Kapela hraje přes třicet let po velkých sálech republiky i v sousedních zemích nebo Chorvatsku a za tu dobu má v repertoáru dva a půl tisíce skladeb různých hudebních žánrů. Na taneční hudbu, populární hudbu, dechovky, lidovky, swing, country i evergreeny se mohou nejen Nymburáci těšit v sále Obecního domu již zítra odpoledne. Zábava ve velkém sále bude proudit do 17 hodin.

KDY: 5. listopadu 17.30

KDE: Městská knihovna Nymburk

ZA KOLIK: 30 Kč

Fotograf a cestovatel v knihovně ukáže Spící peklo Černobyl

Přednáška s promítáním fotografa Tomáše Kubeše přiblíží Černobyl jako spící peklo. Cestovatel, dobrodruh, fotograf, dopisovatel do časopisu Lidé a Země Tomáš Kubeš už procestoval Evropu, Afriku, Asii i Střední Ameriku a v úterý navštíví Městskou knihovnu Nymburk, aby se podělil o poznání z cesty do Černobylu. „Cílem promítání je nic neskrývat a ukázat, že vše je možné. Stačí jen vykročit. Na to, jaký je svět kolem nás, si musí každý přijít sám,“ řekl Tomáš Kubeš, který se nebál ani návštěvy u lidojedů.

KDY: 5. listopadu 19.00

KDE: Hálkovo městské divadlo Nymburk

ZA KOLIK: 290 Kč

Travesti show baví v novém

Zdaleka ne poprvé se na nymburských prknech představí skupina Screamers. Tentokrát přijedou s novou show s názvem Screamers vás baví.

KDY: 5. listopadu 19.00

KDE: Kino Sokol Nymburk

ZA KOLIK: 100 Kč

Příběh malíře na plátně kina

Příběh geniálního malíře i životního rebela Paula Gauguina přibližuje nový snímek Gauguin na Tahiti – ztracený ráj. Nezkrotná touha po svobodě přivedla talentovaného umělce až na druhý konec světa.