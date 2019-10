KDY: 22. října 17.00

KDE: Centra sociální rehabilitace Nymburk

ZA KOLIK: -

Slyšení hlasů

Přednáška Veroniky Křičkové pořádaná nymburským střediskem FOKUS Mladá Boleslav se uskuteční v rámci akce Týdny duševního zdraví v Komenského ulici.

KDY: 22. října 17.00

KDE: Městská knihovna Nymburk

ZA KOLIK: 30 Kč

Tajemství rodu známých osobností odhalí v knihovně

Jak se pátrá po kořenech známých osobností prozradí genealožka Helena Voldánová z České genealogické a heraldické společnosti Praha. Téma rodokmenu je populární snad v každé rodině. Jak si vytvořit vlastní rodokmen, jak a kde pátrat a na koho se obrátit? Poradí a inspiruje genealožka, která zároveň promluví o přípravě seriálu, řekne i co vše ji překvapilo a co se do seriálu nevešlo. Helena Voldánová pravidelně vystupuje v pořadech Českého rozhlasu a její rozhovory o rodopisu jsou publikovány v časopisech. Spolupracovala na tvorbě televizních seriálů pro Českou televizi s názvem Hledáme své předky a Tajemství rodu.

KDY: 22. října 18.00

KDE: Hálkovo městské divadlo Nymburk

ZA KOLIK: 150 Kč / 100 Kč (děti a senioři)

Šípkovou Růženku i Sedm hříchů zatančí Bohemia Balet v Hálku

Hálkovo městské divadlo navštíví Bohemia Balet, soubor Taneční konzervatoře hlavního města Prahy. Během večera, kam jsou zvány i děti, představí třetí jednání z baletu Šípková Růženka na hudbu P. I. Čajkovského v choreografii Mariuse Petipy, které je světově proslulou ukázkou krásy klasického tance. Dále Sedm (smrtelných) hříchů, na hudbu J.N. Howarda, balet v choreografii Aleny Drapalíkové a na závěr Ballaré v choreografii Bérangere Andreo, kterou vytvořila choreografka pro soubor Bohemia Balet.

KDY: 22. října 18.30

KDE: Městská knihovna Nymburk

ZA KOLIK: 60 Kč

Cestovatel přiblíží Indonésii

O daleké zemi bude přednášet cestovatel, lektor a divadelník Lukáš Zajíček.