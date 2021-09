Hlavní hrdinové budou hledat cestu domů, která znamená cestu zpět k přírodě, rodině a sobě samým, k harmonii. Jak se to povede rozdílným povahám postav Tomáše Vorela ml., Lucie Šteflové, Evy Holubové, Boleslava Polívky, Tomáše Hanáka a Barbora Nimcové-Schlesinger odtajní kino dnes večer v českém znění za 120 korun.

Jak dopadnou příběhy hrdinů z Cesty z města a Cesty do lesa, když se vydají na Cestu domů? To zjistí diváci dnešní premiéry závěrečného dílu filmové trilogie Tomáše Vorla s názvem Cesta domů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.