KDY: 11. června, 19:00

KDE: Kino Sokol Nymburk

ZA KOLIK: 250 Kč

Kdo by je neznal? Kdo nikdy neslyšel hity jako It's My Life, Livin’ On A Prayer či Always, nejspíš je z jiné planety. Jejich koncerty zazněly v padesáti zemích světa a přišlo na ně pětatřicet milionů fanoušků. Záznam koncertu trvá 125 minut a vstupné je 250 korun.