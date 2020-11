Knihovna doručí knihy až domů

Knihy k vašim dveřím je aktuální akce Městské knihovny Poděbrady, jejíž zaměstnanci se rozhodli nenechat své čtenáře bez kvalitní literatury ani v době izolace, době covidové. Inspirací jim byl rozvoz jídel až do domu, a protože občerstvení potřebuje nejen tělo, ale i duch, budou rozvážet objednané knihy po Poděbrad opět v pondělí od 15 do 17 hodin a ve středu od 10 do 12 hodin.

Ilustrační foto. | Foto: Hana Tučková

KDY: 16. a 18. listopadu

KDE: Poděbrady

ZA KOLIK: zdarma Evidovaní čtenáři si mohou objednat nejvíce 5 kusů knih na e-mailové adrese objednavkyknihovna@seznam.cz nebo přes webový katalog ve složce moje konto – odložení z poličky. Knihy rozváží dobrovolníci.

Autor: Olga Vendlová