KDY: 15.9. 18:00

KDE: Kino Sokol, Nymburk

ZA KOLIK: 120 Kč

Hvězdami nabitý film o velké a nelítostné válce vnuka s dědou, kterého hraje Robert de Niro. Dědeček Ed byl se svým vnukem Peterem vždycky jedna ruka, měli se rádi, a to přesně do toho momentu, kdy se k nim děda přistěhoval a Peter mu měl přenechat svůj pokoj. Tak to ne! Peter se rozhodne vystrnadit dědu z domu.