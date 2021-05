KDY: 29. dubna, 11:00

KDE: ČRO Region

ZA KOLIK: zdarma

Dozvíte se, co děláme špatně, když cítíme žaludek na vodě, když přehnaně kručí, když cítíme křeče, stahy, bolesti, co náš žaludek a střeva nejvíc dráždí nebo jak zapojit trávicí systém do hubnutí. Do pořadu Hubněte zdravě se můžete se svými dotazy zapojit i vy - už dnes dopoledne na frekvenci 100,3 nebo 100,7 FM.