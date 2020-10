KDY: 3. října, 15:00

KDE: Městské kino Sokol Nymburk

ZA KOLIK: -

Od 15 hodin spustí projekci snímku Natura Urbana: The Brachen of Berlin, v 16:30 začne přednáška Bijáky a kulturáky a od 19 hodin projekce filmů: What It Takes to Make a Home a Natura Urbana: The Brachen of Berlin. Akce se koná v rámci celorepublikového festivalu.