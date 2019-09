Zalistují v memoárech sprintera Bolta

V pondělí 10. června od 20 hodin se v kině Sokol koná oblíbené Listování. Projekt Listování je cyklus scénických čtení, který si vzal na sebe neskromný úkol představovat zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Tentokrát střílí do dalších neobjevených žánrů, a to přímo do dvou: do sportovní literatury a životopisu. Kniha vypráví o nejrychlejším sprinterovi všech dob Usainu Boltovi. Hrají Alan Novotný a Lukáš Hejlík.