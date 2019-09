Vyrazí na turistický pochod Stezkou Bohumila Hrabala

Turistický oddíl v Kostomlatech organizuje v sobotu 8. června již 4. ročník pochodu s názvem Stezkou Bohumila Hrabala. Jsou naplánovány různé trasy, od deseti do padesáti kilometrů. Pokud zájemci vyrazí na tu desetikilometrovou, mají možnost vyjít od osmi (do 10.15) od nádraží v Kostomlatech. Ta nejdelší (50 kilometrů) startuje v rozmezí od 5.30 do 7 hodin od nádraží v Lysé nad Labem. Jde se přes Káraný, Starou Lysou, Kersko, Písty až do nymburského pivovaru. Tady bude na poutníky čekat odměna nebo prohlídka pivovarských provozů.