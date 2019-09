Ve zdejším kině je v sobotu 12. ledna od 20.00 připraven akustický koncert osobnosti říkající si Smrtislav. Ten začátkem letošního roku transformoval svojí kapelu do akustické podoby. Jakkoliv se to může zdát jako bizarní nápad, veřte, že ve složení dvou akustických kytar a jednoho cella se jedná o to nejzajímavější, co vám tenhle divnochlápek může nabídnout.