Tramvaj se po letech objeví v Poděbradech

V sobotu 8. června od 20 hodin se koná v Charles baru akce pojmenovaná Tramvaj do Poděbrad. Undergroundová skupina Sólový sbor vystoupí v tomto baru poprvé. na síti prezentuje několik videí s názvem Tramvaj do Poděbrad, inspirované povídkou z filmu Přátelé Bermudského trojúhelníku z roku 1987. Do nich je samozřejmě implementovaná hudba oblíbeného Sólového sboru a další momenty.

Takto to má kapela uvedeno na svém Facebooku:

Již dnes proběhne první simulovaná projíždka tramvají zakončená koncertní show v Charles baru.

18.30 Odjezd tramvaje z vlakové zastávky Velké Zboží.

19.05 Tramvaj projede zastávkou Kafíčko (na zastávce je možné se kvalitně občerstvit, zastávka je otevřena po celý dlouhý den).

Celkem je v tramvaji k dispozici 30 míst a víme, že se rychle plní. Rezervace není možná, kdo nastoupí dřív, nemusí jít na koncert pěšky. Zároveň bude moci poprvé zažít komfort připravované pilotní tramvajové linky. Cena jednosměrného zážitku je 50 Kč.

19.00 Otevření koncertní síně, vstup je po schodech z Labské (zatím pouze) cyklostezky.

20.00 Pomalu se rozjede Tramvaj do Poděbrad!