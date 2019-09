Trabantem projeli svět. Zastaví i v Nymburce

Kino Sokol promítá ve čtvrtek 11. dubna od 19 hodin adrenalinový cestovatelský dokument Trabantem tam a zase zpátky. Jeden z nejznámějších českých cestovatelů současnosti Dan Přibáň uzavírá svou jedenáctiletou cestu kolem světa. Poslední výprava žlutého cirkusu s názvem Trabantem tam a zase zpátky se napojuje na trasu první expedice, na cestě z Asie do Prahy domů ujede přes 17 tisíc kilometrů. Filmaři tentokrát zachycují divokou jízdu z jižní Indie přes Nepál, Himaláje, Pákistán, Čínu, Kyrgyzstán až do Uzbekistánu a odtud přes Rusko, Ukrajinu a Slovensko do Česka. Osmičlenný tým definitivně dokázal, že k projetí světa není potřeba drahých terénních vozů, ale stačí dva trabanty, polský Fiat alias maluch a stará česká motorka Jawa 250.