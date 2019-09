Tibetské mísy zklidní mysl

V pondělí 15. dubna od 18.30 hodin čeká na návštěvníky Sawa centra v Tyršově ulici půlhodinka hry na tibetské místy. Dále pak postupné ladění do léčivých vibrací a následná relaxace. Tibetské mísy, tedy to, co pod tímto názvem známe, ve velké většině pocházejí z Nepálu, Indie a Bhútánu. Jen málokterá mísa je skutečně „tibetská“. Původně sloužily jako mísy na jídlo. Mísy se časem dostaly nejen do vitrín sběratelů (jako starožitnosti), ale i do rukou hudebníků. Nejprve bubeníci, ale i zpěváci (například Christian Bollman se sborem) objevili nádheru zvuku tibetských mís.