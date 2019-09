Opravdu zásoba skvělé muziky se chystá do kavárny U Strejčka. V pátek 15. března od 20 hodin se tu sejdou kapely The Shabs z Afriky a Supertesla (Praha, Brno). Skupiny smíchají styly jako punk, folk a rock and roll. Večer dohrají Melody Boys Dj´s. Sobota 9. března bude čistě dýdžejská. Desky roztočí třeba Norton East, Wera nebo Bigfish.