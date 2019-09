Léčebný tanec a ženský kruh. To je název setkání v Sawa centru v Nymburce ve čtvrtek 2. května od 19.30 hodin. Spontánní tanec dostává napovrch to, co je uvnitř neprojevené. Je vlastně tělesnou meditací. Na Léčebný tanec je potřeba se zaregistrovat na: www.zivaduse.cz/registrace-na-akce.