Street Food festival zažijí na Špičce v Nymburce

Street Food festival se koná v sobotu 4. května od 10 do 20 hodin na Špičce pod hradbami. „Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí americké, mexické, asijské, české či středomořské kuchyně. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno, bublinky, pivo z menších pivovarů či domácí cider. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Tak neseďte doma a doražte ochutnat street food,“ pozvali zájemce organizátoři nejen jídelního dne.