Severa vystavuje v ateliéru Kuba

Organizátoři srdečně zvou na novou výstavu obrazů a grafik malíře zdejšího regionu Jana Severy s názvem Cesty za krajinou. Ta bude k vidění od soboty až do 30. července v Lesním ateliéru Kuba. Jedním z obrazů je například Ledečský přejezd. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 17 hodin. Zavíračka je v pondělí. „O prázdninách jsme se rozhodli představit dva výtvarníky Nymburska. Po Janu Severovi to bude od 3. srpna až do 29. září malířka a divadelní režisérka Sylva Triantafillo ze Sadské.“ upozornil keramik Bronislav Kuba z vlídného kerského ateliéru.