Příběh o lásce a válce hrají Rybová s Čermákem

Linda Rybová a Hynek Čermák. To jsou hlavní a nenapodobitelní protagonisté představení Divadla Palace s názvem Africká královna. Excelentní herecká dvojice se rozparádí ve středu 6. února od 19 hodin v Hálkově divadle v Nymburce. Těžko by se hledal nesourodější pár než jsou oni dva. On, ostřílený lodník, který už prožil na své lodi Africká královna kdeco, a jediné, po čem touží, je v klidu a v závětří užívat života. Ona v závětří prožila celý svůj dosavadní život. Spořádaná dcera ze slušné farářské rodiny netouží po ničem jiném než po dobrodružství a odvážných činech, samozřejmě v rámci spořádané středostavovské morálky. Tito dva se souhrou náhod ocitnou spolu na jedné lodi, a to doslova, navíc v obklíčení nepřítele.