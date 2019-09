Posvícení v Kostomlatech: houpačky i mše svatá

Posvícení dorazilo i do Kostomlat. V neděli 25. srpna zvou organizátoři všechny vnímavé, aby se se cestou k oblíbeným pouťovým atrakcím a stánkům zastavili také v kostele sv. Bartoloměje. Zde se od 11 hodin bude konat slavnostní mše svatá. Té bude předcházet tradiční vyzvánění zvonů, volný přístup na zvonici a do kostela bude zajištěn v době od 9.30 do 12 hodin. Komentovaná prohlídka Martina Pijáka je naplánovaná od 10 hodin. V neposlední řadě se lidé mohou těšit na posvícenské koláčky.