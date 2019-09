Poděbradský Boss Bar hostí ceněnou kapelu MessenJah

Zasvěcení ví, že MessenJah už pár let tvoří špičku domácí reggae/dance scény, publikum si ale čím dál víc nachází napříč žánry i generacemi. Kombinace chytlavých melodií a duchaplných textů totiž není ve vodách české hudby tak obvyklá, aby ji šlo přehlédnout. Hned první zveřejněné nahrávky Ganja je lék a Pašíci se setkaly s nečekaně velkým ohlasem. „Hudba je otázkou potřeby se vyjádřit, potřeby sdělit to, co je jinak těžko uvolnitelné. Věřím, že každý hluboko v nás slyšíme víc nebo míň hlas Boží je jen na nás učit se ho poslouchat,“ říká frontman kapely. Jejich koncert se uskuteční v poděbradském Boss Baru v sobotu 19. ledna od 21 hodin.