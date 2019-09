Malíř vystavuje v květince hlavně miniatury hub

Amatérský malíř Josef Trejbal z Nymburka má v současné době (až do 10. června) výstavu v květince (Květiny RJ, naproti fotoateliéru) na Palackého třídě. Ta obsahuje převážně miniatury hub, ale i rostlin a živočichů. Malé výstavce dominuje obraz fary a kostela sv. Petra a Pavla v Kněžicích. Trejbal byl vášnivým houbařem. Chodil na ně právě i k televizní věži do lesa u Kněžic. Lidé mohou napsat nějaký vzkaz do návštěvního sešitu.