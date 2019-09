Lyské kino nabídne koncert legendárních The Doors

V úterý 15. ledna od 20 hodin se sejdou v místním kině příznivci legendární skupiny The Doors. Na programu je jejich slavný koncert z roku 1968. Fanoušci skupiny mají poprvé šanci zhlédnout kompletní verzi a to v digitálním remasterovaném provedení s prostorovým zvukem Dolby Digital 5.1. Diváci nepřijdou o hity jako Hello I Love You, Texas Radio and the Big Beat and Spanish Caravan. Samotnému koncertu předchází série autentických rozhovorů se členy kapely o tom, co pro ně tehdy znamenalo vystupovat právě ve slavné Hollywood Bowl.