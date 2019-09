Lysá ožije už počtvrté

O víkendu 24. (17 hodin) a 25. května (10 hodin) proběhnou v místním zámeckém parku slavnosti města Lysá žije. Během dvou dnů se na několika scénách představí desítky kapel, divadelníci a DJ's. Výtvarníci spolu s řemeslníky představí svá díla na tradičním Montmartre. „Pro malé návštěvníky připravujeme dětskou dílnu nebo například zábavně naučnou stezku Planeta Dinosaurů, do které se mohou zapojit i dospělí,“ uvedla za pořadatelský tým Lysá žije Nikola Pěkná. Hlavní hvězdou pátečního večera bude Kamil Střihavka s The Leaders, v sobotu pak kladenští The Beatles Revival nebo třeba DJ Bidlo. Součástí programu slavností, na které je vstup zdarma, bude i Noc kostelů, filmová představení v místním kině a řada dalších akcí.