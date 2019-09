Let It Roll startuje na bývalém letišti Boží Dar

Na bývalém letišti Boží Dar startuje ve čtvrtek 1. srpna jeden z největších světových drum and bassových festivalů pojmenovaný Let It Roll. Trvá až do neděle. Na několika scénách se představí legendy elektronické scény jako například Chase & Status, Andy C, High Contrast, Noisia nebo Pendulum. Let It Roll se řadí mezi přední české i světové hudební akce, které jsou vyhledávány i pro svou vizuální stránku.