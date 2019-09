Kostomlaty přivítaji Horynu a Brichtu

Aleš Brichta Trio a Dan Horyna & Beny Rock potěší mnohé fanoušky v Hostinci Na Place v Kostomlatech. Tyto dvě kapely nekapely nyní spolu občas jezdí a rozdávají radost známými rockovými peckami. Ať už těmi Brichtovými z jeho sólovek z dob Arakainu, tak těmi Horynovými. Ten s Benym v programu Best of 1979 – 2019 reflektuje všechny kapely, kterými prošel. To znamená, že v repertoáru nechybí písně Vitacitu, Merlinu či Benefitu. Koncert rockových legend se koná v pátek 19. dubna od 20 hodin.