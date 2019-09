Hálkovo divadlo uvádí ve čtvrtek 9. května od 19:30 hodin představení Cavewoman. Volné pokračování kultovní one man show Caveman o jeskynní ženě Cavewoman. Hraje Daniela Choděrová. Diváky pobaví trochu jiný pohled na lásku a partnerské vztahy. Na to, co dělá muže mužem a ženu ženou, v komedii, která se s vtipným nadhledem zamýšlí nad věčným soubojem obou pohlaví.