Postřižinský cyklootvírák se jede už v sobotu 4. května. Je to 9. ročník cyklo-společenské vyjížďky. Zahájení programu v nymburském pivovaru je v 9.30 hodin, volný start od deseti. Okruh má asi 41 kilometrů, jede se do Píst, Sadské, Semic, Kerska a přes Kostomlaty nad Labem zpět do pivovaru. Na cyklisty čeká tradiční samolepka a malý dárek. Mimořádná zastávka je letos naplánována v Lesním ateliéru Kuba. Pivovar nabízí svůj areál k přespání ve stanu.