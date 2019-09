Charitativní sraz veteránů na hřišti v Dobšicích

Další kolo Help Cupu 2019 - tunigového srazu veteránů pro Žanetku se uskuteční o víkendu v areálu místního hřiště. Tento projekt sdružuje majitele upravených aut s touhou pomáhat dětem, které to potřebují. Sraz začíná v sobotu 20. července v 18 hodin a potrvá až do nedělního odpoledne, zhruba do 17 hodin. „V průběhu akce bude probíhat charitativní sbírka, její výtěžek bude věnován Žanetce a jejím rodičům,“ vzkazují pořadatelé. Podrobný časový program soutěží je uveden na webových stránkách obce Dobšice.