Brány památek otevřou

Zahájení turistické sezony v královském městě na Labi se uskuteční v neděli od 10 do 14 hodin hezkou akcí Brány památek dokořán. Zájemci si prohlédnou secesní vodárenskou věž. „Výstup je fyzicky náročný, není vhodný pro malé děti do 10 let a občany se zdravotním omezením,“ vzkazují organizátoři.

Nejen do kaple sv. Jana Nepomuckého se fanoušci historie dostanou s Marcelou Pachmanovou. Sraz je u TIC na náměstí Přemyslovců (od 10 hodin). Od 13 hodin je možné prozkoumat opevnění města se spisovatelem Janem Řehounkem (na Starém děkanství). O fungovaní středověkého města s královským rychtářem v podání Pavla Douděry se dozvědí ti, co přijdou ve 14 hodin před kostel sv. Jiljí.