Sedm tras pro dospělé i děti s různou obtížností

Ceník: 200 – 350 Kč

Provozní doba: každý den 10:00 – 18:00

Lanový park Kladno

Městský stadion Sletiště

Nabízí několik stupňů obtížnosti od nízkých lanových překážek až po modrý, červený či černý okruh

Ceník: 60 – 270 Kč, rodinné vstupné (dva dospělí + jedno dítě do 15 let) 540 Kč

Otevírací doba: pondělí – pátek 14:00 – 19:00, víkendy 13:00 – 19:00

Mirakulum

Topolová 629, Milovice – okres Nymburk

Lanové stezky a prolézačky v korunách stromů nebo v unikátním hradu, který je dominantou parku. Jeden tobogán tu vede i do podzemí.

Ceník: celodenní vstupenka 300 Kč, děti do 90 cm zdarma, 60 let a starší 200 Kč

Otevírací doba: každý den 10:00 – 18:00

Lanová zahrada Ryneček

Příbram

Lanová dráha se čtyřmi herními prvky pro děti od šesti let

Přístupné nonstop a zdarma

Malé lanové centrum Havraňák

Praha-Čakovice

Přístupné nonstop a zdarma

Lanové centrum Pavouček

Slaný – okres Kladno

76 metrů dlouhá dráha obsahuje jedenáct překážek

Přístupné nonstop a zdarma

Relaxační areál Vltavanů 229

Praha 4-Braník

V blízkosti Vltavy se nachází velký lanový komplex se skluzavkami a vyžitím pro děti i dospělé

Přístupné zdarma

Otevírací doba: každý den 9:00 – 20:00

Rekreační areál Zbraslavice

Zbraslavice, okres Kutná Hora

Kemp u rybníka je rájem sportovců. Lezci mohou do prvního a druhého patra, na závěr se sjíždí lanovkou.

Ceník: 222 – 370 Kč pro osobu nad 140 cm

Otevírací doba: jen na objednání