Jaká byla vaše bezprostřední reakce, když krátce před koncem vypadl zvuk? Nebyla to vaše noční můra? V první chvíli se mi zastavilo srdce, ale když se představení znovu rozjelo, došlo mi, že pokud tohle mělo být všechno, co ten večer nevyšlo, tak ať si. Na hercích i divácích v tu chvíli bylo patrné, že si tím večer nechtějí nechat zkazit, a ten problém naštěstí nastal ve chvíli, kdy to snad nemohlo vadit míň.

Jaké máte s odstupem z premiéry dojmy?

Moc dobré. Nemohl jsem mít lepší tým lidí jak na jevišti, tak i mimo něj. Všichni jeli naplno a po vší té práci představení dali maximum. Bál jsem se, jestli vydržím s nervy sedět celou dobu v hledišti, ale byla to zbytečná obava. Po pár minutách jsem cítil, že všichni vědí, co mají dělat, a že je představení v dobrých rukou. Pak už jsem se jen prachobyčejně bavil stejně jako ostatní diváci.

Bylo původně v plánu pozvat na premiéru Hanku Zagorovou, nebo jste věděl, že je nemocná a nedorazí?

Poslední zprávy, co jsem měl, byly, že na premiéru určitě přijít chce a moc se na ni těší, a pokud to jen trochu půjde, chce se podívat i na nějakou generální zkoušku. V tomhle duchu jsem mluvil se Štefanem Margitou ještě někdy v červnu. Že má Hanka zdravotní problémy, jsme samozřejmě všichni věděli, ale že naše představení nakonec nikdy neuvidí, nás nikoho ani nenapadlo.

Jaký jste spolu měli vztah?

Osobně jsme se znali z muzikálu Divadla Kalich Jack Rozparovač. Pak jsem se s ní setkal, když jsem jako host vystupoval na Štefanových koncertech. Po dalších letech jsme se samozřejmě potkali při prvních přípravách Biografu láska. Ale už jako dítě jsem na elpíčkách poslouchal její písničky. Její repertoár je obdivuhodný. Velice jsem si Hanky vážil. A kdykoliv jsem se s ní osobně setkal, byla na mě velmi milá a laskavá.



Zkoušeli jste pozvat Štefana Margitu?

Byl samozřejmě od začátku pozván. Rozhodnutí bylo na něm a všichni jsme chápali a tušili už dopředu, že to pro něj bude příliš brzo. Před premiérou nás povzbudil poděkováním za sebe i za Hanku a po premiéře mi poslal krásnou zprávu, které si moc vážím. Všichni se těšíme na to, až za námi do divadla přijde. Věřím, že až nazraje ten správný čas, představení uvidí a bude se mu líbit. Všichni na jevišti jsou skvělí a dávají do toho velké srdce.

Spousta herců i diváků uronila při premiéře slzu. Byl jste mezi nimi?

Když v rámci děkovačky došlo na potlesk pro Hanku, tak mě to dostalo.

Po režisérské stránce to byl váš pražský muzikálový debut. Už jste četl recenze?

Pohybuju se v této oblasti patnáct let a u divadla jsem se narodil. Vím, jak je to s recenzemi, a i vím, že zrovna muzikál je vždycky hodnocen ostřeji než jiné divadelní žánry. Takže mi upřímně až vyrazilo dech, jak pozitivní vlastně jsou. Čekal jsem, že se do nás za něco pustí, ale zdá se, že nás pochopili a naši práci oceňují. Mám z toho radost, ten muzikál stál hodně lidí hodně práce.