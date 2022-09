Celoživotní kuřák trávy Woody Harrelson začal v Hollywoodu prodávat marihuanu

Chtěl jen naznačit, že po náročném období, kdy se soudil o děti, bojoval s psychickými problémy a závislostí na alkoholu, svou pozornost soustředí na uzdravování a duchovní růst. „Vždycky jsem se nechal unášet proudy, bezcílně proplouval od jednoho k druhému. Celé roky jsem musel trpět určitou formou deprese.“ Až v poslední době se mu podařilo objevit způsob, jak se znovu radovat ze života. „Nedokázal jsem ocenit drobné okamžiky štěstí, dokud jsem nepochopil, že se musím přijmout se vším všudy – to hezké i to ošklivé.“

Nadaný žák

Kariéra už sice není pro Brada Pitta na prvním místě, ale film, umění a kreativní činnosti všeho druhu ano. „Patřím k těm, co se vyjadřují uměním. Mám neustálou potřebu tvořit. Když nic nevytvářím, svým způsobem umírám.“ Bez tvoření si neumí svůj život představit a bylo to tak už od dětství.

Narodil se do konzervativní, silně věřící rodiny, vůči čemuž se později vymezil. Ale jako malému mu náboženství nebránilo v tom, aby rozvíjel svůj talent. Dařilo se mu ve sportu i v intelektuálnějších disciplínách. Hrál golf a tenis, závodně plaval, byl členem debatního a samozřejmě i divadelního kroužku. Po maturitě se vydal studovat žurnalistiku se zaměřením na reklamu, ale když už mu k titulu chyběly pouhé dva kredity, ze školy odešel. Nebyl připravený strávit zbytek života v kanceláři. Navíc ho lákalo něco jiného…

Továrna na sny

Brad Pitt miloval filmy, byly pro něj „bránou do jiných světů“. Ale chtěl víc než jen být pasivní divák. A tak dal vale Missouri a všemu, co do té doby znal, a rozhodl se zkusit štěstí tam, kde se filmy rodí. V Los Angeles se zapsal na hodiny herectví, živil se vším možným a stejně jako tisíce jiných mladý talentů doufal, že se na něj usměje štěstí. Poprvé se před kamerou sotva mihnul, ztvárnil bezejmenné roličky v ne příliš významných filmech Země nikoho, Hunk a Feťáci.

Velmi pozvolně si prorážel cestu i v televizi. Zahlédnout jste ho mohli třeba v seriálech Dallas a Jump Street 21. První hlavní role přišla s romantickým dramatem v jugoslávské koprodukci Odvrácená strana Slunce, který ovšem nikdo neviděl až do roku 1997, protože po vypuknutí války v Chorvatsku šel film do trezoru. Na plátna kin se Brad Pitt dostal až s hororem Cutting Class v roce 1989. Stále to ale nebyl ten velký zlom, na který čekal. Pořád přicházely jen nabídky na epizodní role ve filmech a seriálech nevalné kvality.

Všechno se změnilo s rolí zlodějíčka J.D. v kultovní road movie Thelma a Louise. Kromě statusu vycházející hvězdy mu drama Ridleyho Scotta, zvláště odvážné scény s Geenou Davis, přineslo nálepku „sex symbol“, kterou poněkud nedobrovolně nosí už třicet let.

Skoncoval s alkoholem

Hollywood dal Bradu Pittovi všechno, po čem toužil, ale nebylo to zadarmo. I když si to dlouho neuvědomoval, postupně se vzdaloval sám sobě i svým blízkým a prázdnotu a osamělost stále častěji přebíjel alkoholem. Probrala ho až žádost o rozvod, kterou podala Angelina Jolie v roce 2016.

Téměř ze dne na den skoncoval s pitím. Začal navštěvovat Anonymní alkoholiky a pomalu znovu budovat svůj život. „V Kalifornii se hodně mluví o tom, že člověk má být nejpravdivější verzí sama sebe. Ničilo mě to. Co znamená ‚být pravdivý‘?“ A nyní, po všech těch letech konečně našel odpověď: „Znamená to dostat se do fáze, kdy přijmete jizvy, které jste během života nasbírali.“